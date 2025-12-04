Μέσα από τη δική του εκπομπή, ο Σωτήρης Πολύζος απάντησε για το περιστατικό της φωταγώγησης στον Βόλο, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης (4/12) στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως νιώθει αποστροφή για όλο αυτό που συνέβη, όμως παράλληλα τόνισε πως ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος κατάλαβε το λάθος του.

«Αναρωτήθηκαν γιατί δεν έφυγα. Δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ως εθελοντής ή φίλος, αλλά ως μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Δεν θέλησα να αποτελέσω μέρος του σόου με μία κίνηση εντυπωσιασμού. Έμεινα, και μάλιστα παραπάνω από τον συμφωνηθέντα χρόνο στο χώρο. Είμαι βέβαιος ότι ο Αχιλλέας Μπέος κατάλαβε το λάθος του. Πιστεύω ότι στη σχέση μας έχουμε κατακτήσει ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, αλλά εκείνος το παραβίασε.

Έχουμε άλλη αισθητική (με τον Αχιλλέα Μπέο) για το τι είναι χιούμορ. Εγώ όχι μόνο δεν γελώ με αυτό το περιεχόμενο, νιώθω αποστροφή», είπε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Πολύζος.

Τι ακριβώς συνέβη στον Βόλο

Ο Αχιλλέας Μπέος ανέβηκε φανερά εκνευρισμένος στη σκηνή της εκδήλωσης, λέγοντας πως ο παρουσιαστής είναι «ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον εκνευρίσει», επισημαίνοντας ότι είχαν συμφωνήσει κάτι διαφορετικό για τον τρόπο παρουσίασής του. Μάλιστα, δεν δίστασε να πει ότι ο παρουσιαστής «έκανε μαλα..α», εκφράζοντας την ενόχλησή του.

Ο τόνος ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν σχολίασε το σακάκι που φορούσε ο Σωτήρης Πολύζος, λέγοντας πως «ένα τέτοιο είχε η γιαγιά του για τραπεζομάντηλο». και συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «και το πήρε ο που@της και το έκανε σακάκι». Λίγο αργότερα, προσπάθησε να μαλακώσει την ατμόσφαιρα, λέγοντας πως «κάνει πλάκα».

govastiletto.gr -«Το πήρε ο π… και το έκανε σακάκι»: Ο Αχιλλέας Μπέος «την είπε» στον Σωτήρη Πολύζο