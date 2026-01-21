Η Blake Lively καταθέτει σοβαρές κατηγορίες σχετικά με τις συνθήκες γύρισμα της ταινίας It Ends With Us, υποστηρίζοντας ότι πιέστηκε να εμφανιστεί σχεδόν γυμνή σε μια σκηνή τοκετού, μετά από επιμονή του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της, Justin Baldoni.

Σε κατάθεσή της, η ηθοποιός περιγράφει μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία. Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε για ώρες ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με τα πόδια τοποθετημένα σε στηρίγματα, ενώ άτομα χωρίς ουσιαστικό ρόλο στα γυρίσματα κινούνταν συνεχώς γύρω της, ενισχύοντας το αίσθημα έκθεσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, αρχικά ζητούσε ο χαρακτήρας της να φορέσει νοσοκομειακή ρόμπα, καθώς η σκηνή διαδραματιζόταν σε νοσοκομείο.

Ωστόσο, τόσο ο Baldoni, όσο και ο παραγωγός της ταινίας, Jamie Heath, φέρονται να επέμεναν ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί χωρίς ρούχα, επικαλούμενοι προσωπικές εμπειρίες. Ο Baldoni, όπως υποστηρίζει η Lively, της ανέφερε ότι η σύζυγός του έσκισε τα ρούχα της κατά τη διάρκεια των γεννήσεών τους.

Η Blake Lively τονίζει ότι στις τέσσερις φορές που έχει γεννήσει η ίδια, ποτέ δεν βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, ένιωσε ότι δεν είχε πραγματική επιλογή και τελικά δέχτηκε μια λύση που δεν είχε συζητηθεί νωρίτερα: να είναι γυμνή από το στήθος και κάτω, με ελάχιστη κάλυψη.

Η ίδια περιγράφει ότι η μόνη προστασία ήταν ένα μικρό κομμάτι μαύρου υφάσματος και μια ρόμπα τοποθετημένη έτσι ώστε να μην αποκαλύπτονται πλήρως τα γεννητικά όργανα.

Παράλληλα, η παραγωγή κατέγραφε τη σκηνή από διαφορετικές γωνίες, ακόμα και από μπροστά, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση έκθεσης.

Ιδιαίτερα ενοχλητική, σύμφωνα με την Blake Lively, ήταν η παρουσία του ηθοποιού που υποδύθηκε τον μαιευτήρα, τον οποίο έμαθε την ίδια ημέρα ότι ήταν στενός φίλος του Baldoni.

Καταγγέλλει ότι ο ηθοποιός στεκόταν επανειλημμένα πολύ κοντά, ανάμεσα στα πόδια της, σε σημείο που την έκανε να νιώσει ακόμα πιο ευάλωτη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν εμφανίστηκε στο πλατό ο χρηματοδότης της ταινίας, Steve Sarowitz, παρουσία που η Lively χαρακτηρίζει ακατάλληλη για μια τόσο ευαίσθητη σκηνή.

Σε αρκετές στιγμές, όπως αναφέρει, ζήτησε να της δοθεί κουβέρτα για λίγη ιδιωτικότητα ανάμεσα στα πλάνα, αλλά δεν ήταν πάντα εφικτό.

Στην κατάθεσή της προσθέτει ότι την επόμενη ημέρα ο Jamie Heath της έδειξε ένα βίντεο με μια πλήρως γυμνή γυναίκα, το οποίο αρχικά θεώρησε πορνογραφικό. Όταν του ζήτησε να το αφαιρέσει, εκείνος της είπε ότι επρόκειτο για βίντεο της συζύγου του τη στιγμή του τοκετού.

Η Blake Lively καταλήγει ότι ο τρόπος που γυρίστηκε η σκηνή τοκετού της προκάλεσε σοβαρή ψυχική επιβάρυνση, περιγράφοντας την εμπειρία ως «παραβιαστική και ταπεινωτική».

Πηγή: antenna.gr

Govastiletto.gr – Blake Lively: Κατηγορεί τον 41χρονο Justin Baldoni για διαρροή στοιχείων στα ΜΜΕ