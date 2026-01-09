Με ένα βίντεο-ξέσπασμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ελίνα Παπίλα απάντησε στα σχόλια που δέχτηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και τον Πάνο Κατσαρίδη. Η παρουσιάστρια, εμφανώς ενοχλημένη από τις αναφορές προς το πρόσωπό της στην εκπομπή του ΑΝΤ1, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη δική της αλήθεια, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους επικριτές της.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Real View, είπε στο τελευταίο της βίντεο: «Εχθές το βράδυ, μετά την εκπομπή «Real View», με περίμενε μια κάμερα έξω από το κανάλι, από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και πάρα πολύ ευγενικά και με όλη μου τη διάθεση, κάθισα να μιλήσω στην ευγενέστατη δημοσιογράφο και να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έθεσε. Και μεταξύ άλλων, είπα εγώ….ότι θα ήθελα να πάρω συνέντευξη στο Unblock, από τον Γιώργο Λιάγκα. Τόλμησα να πω ότι θα ήθελα να πάρω συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Ποια νομίζω ότι είμαι;».

Αυτές τις δηλώσεις, σχολίασε ο Πάνος Κατσαρίδης, μέσα από την εκπομπή, αναφέροντας τα εξής: «Θέλει να κάνει συνέντευξη σε σένα, Γιώργο;»

Φράση, στην οποία απάντησε η Ελίνα Παπίλα, ως εξής: «Να μας δώσει μια λίστα ο Πάνος Κατσαρίδης και να μου πει μέχρι που μου επιτρέπεται να πάω…Μέχρι που δικαιούμαι εγώ να ονειρεύομαι και να ελπίζω για τη δουλειά μου…Ας ηρεμήσουμε λιγάκι, δεν είπα ότι θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Χριστό, από τον Γιώργο Λιάγκα είπα…Ας χαλαρώσουμε λίγο…».

Αναφερόμενη στον Πάνο Κατσαρίδη, συνέχισε: «Και επειδή επικαλείσαι τον Γιώργο Παπαδάκη και όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, με ποια συμπεριφορά πιστεύετε ότι θα αισθάνονταν πιο άβολα; Με την δική μου, που ονειρεύομαι…ή με τη δική σας, που κάθεστε και σχολιάζετε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρετε;».

Ολοκληρώνοντας, είπε: «Εμένα με πήραν συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα χθες και μου ζήτησαν πολύ ευγενικά να σταματήσω μετά το «Real View» να κάνω κάποιες δηλώσεις στη κάμερα. Κι αυτό έκανα. Τώρα αυτό, να το παίρνεις την επόμενη μέρα και να μιλάς τόσο άσχημα….Αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, αυτό είναι κάτι άλλο».

