Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου για το Real View – «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, προσπάθησα δύο φορές να…»

Η Σοφία Μουτίδου επέστρεψε, μετά από αρκετούς μήνες, στο YouTube και μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την εμπειρία της στο «Real View», την καθημερινή πίεση που βίωσε αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν.

Μπορεί η εκπομπή να ολοκληρώθηκε πρόωρα, περίπου ένα μήνα πριν από το τέλος της σεζόν, και οι τηλεθεάσεις της να κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο το παρασκήνιο γύρω από τις τέσσερις παρουσιάστριες συνέχισε να απασχολεί το τηλεοπτικό κοινό. Η ηθοποιός, μέσα από το νέο της βίντεο, θέλησε να μιλήσει για τη δική της πλευρά, χωρίς να σταθεί σε πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά περιγράφοντας το πώς βίωσε η ίδια αυτή την επαγγελματική εμπειρία.

Η Σοφία Μουτίδου παραδέχτηκε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητικό από όσο περίμενε, αφού η καθημερινή παρουσία στην τηλεόραση ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα, και δεν της επέτρεπε να ασχοληθεί με το YouTube. «Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Κάπως ήταν πιο ψηλό από το μπόι μου. Ήταν καθημερινή η δουλειά, ήταν το podcast με τον Κώστα, ήταν η σχολή, ήταν η πρακτική που ξεκίνησα με πελάτες, διάβασμα επίσης, οπότε κάπως δεν πάλευα και το βίντεο μισή Κυριακή που είχα ελεύθερη να πρέπει να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, η ηθοποιός μίλησε για το γεγονός ότι η συνεχής έκθεση στην τηλεόραση ήταν κάτι που τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα, αφού δεν ήταν συνηθισμένη στο να βρίσκεται καθημερινά μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό. «Το γεγονός ότι ήμουν κάθε μέρα στην τηλεόραση, μου ήταν πάρα πολύ περίεργο. Το να πει κάποιος “α, τη Δευτέρα έχω καιρό να δω τη Σοφία, να τη δω σε λίγο πάλι”. Ήταν ένα υπερκάψιμο και έτσι είπα να αποσυρθώ», εξήγησε.

Η Σοφία Μουτίδου αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη περίοδος είχε μεγάλο ψυχικό κόστος για την ίδια, καθώς αισθάνθηκε ότι η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή που είχε φανταστεί όταν αποφάσισε να συμμετέχει στην εκπομπή. «Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και “νόστιμα”. Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. “Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα”. Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα».

Όπως σημείωσε, είχε επενδύσει σε κάτι που περίμενε να είναι πιο δημιουργικό, τελικά όμως η εμπειρία δεν εξελίχθηκε όπως την είχε φανταστεί. «Είχα επενδύσει σε κάτι πιο… δεν ξέρω, πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό. Ήρθα πάρα πολύ κοντά με τον φόβο και την απειλή του διασυρμού, σαν όλο αυτό το στερέωμα το οποίο περιμένει, αδημονεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να βρει τι θα μπορούσε να είναι μεμπτό, τι είναι αξιοκατάκριτο. Δεν μου ήταν απλό. Καθόλου».

Η Σοφία Μουτίδου αποκάλυψε πως η έντονη πίεση που βίωσε δεν έμεινε μόνο στο ψυχολογικό επίπεδο, αλλά επηρέασε και το σώμα της. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε έντονα συμπτώματα, κρίσεις πανικού και ταχυκαρδίες, σε συνδυασμό με τις ορμονικές αλλαγές που περνά λόγω της εμμηνόπαυσης. «Ήταν πολλά τα ζητούμενα της χρονιάς, ήμουν σε εκπομπή κάθε μέρα, σε παράσταση τα Σάββατα στην Αθήνα, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με πρακτική, σχολή και podcast. Η κοπέλα είχε φτάσει Ιούλιο και είχε πολλές κρίσεις πανικού και ταχυκαρδιές που έρχονται από την ορμονική διαταραχή. Ακόμα πλήττομαι από τις ταχυκαρδιές που προκαλεί η παύση της περιόδου», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, θεωρεί ότι η ψυχολογική πίεση από ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αποτυπωθεί με πολλούς τρόπους στον οργανισμό. «Εγώ είχα χρόνια να βρεθώ σε ένα περιβάλλον εργασιακό που δεν ήμουν καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι και έκανα ένα πολύ καλό επαναληπτικό, όπου πράγματι η εργασιακή δυσφορία είναι κάτι το διαφορετικό».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψή της πως προσπάθησε να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο επαγγελματικό πλαίσιο, αναζητώντας άλλη λύση. «Ζόρικα πράγματα, πολύ ζόρικα. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Ούτε και θεωρώ άμοιρο όλο αυτό που μου συμβαίνει τώρα με αυτό που πέρασα», ανέφερε.

Η ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη θέση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος όταν μια δουλειά τον επιβαρύνει ψυχικά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η ανάγκη να παραμείνει συνεπής στις υποχρεώσεις του. «Η δυσφορία η επαγγελματική είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Άλλη είναι στο σπίτι, άλλη είναι με τον φίλο, άλλη με τον γκόμενο, άλλη με τον πατέρα, άλλη με το παιδί. Στη δουλειά είναι σκληρά τα πράγματα».

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Σοφία Μουτίδου έστειλε το δικό της μήνυμα για τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες, υποστηρίζοντας ότι όταν ένα περιβάλλον γίνεται επιβαρυντικό, ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκει τρόπο να προστατεύσει τον εαυτό του: «Όταν υπάρχει αυτή η δουλειά, τελειώνει και φεύγεις ή αν είναι στο πλάνο να μην τελειώσει ποτέ, την τελειώνεις μόνος σου. Η επιστροφή στο στρεσογόνο περιβάλλον δεν είναι βοηθητική».

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