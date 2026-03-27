Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πρέκας έκανε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 26 Μαρτίου και μίλησε σχετικά με την νέα εκπομπή που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, το «Moments».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το πώς του φάνηκε το πρώτο επεισόδιο του «Moments», εκείνος απάντησε: «Προσπάθησα να την αντέξω. Δεν άντεξα πάνω από 40 λεπτά. Έβλεπες ότι όλα τα πράγματα ήταν ντεκουπαρισμένα. Δηλαδή, μία συγκίνηση με το στανιό, έβλεπες να λείπει αυτό το συναίσθημα της εξομολόγησης και της αλήθειας».

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε αυτές τις δηλώσεις του Αντώνη Πρέκα, λέγοντας: «Εγώ αυτό που λέει δεν το αισθάνθηκα τόσο πολύ. Θα έλεγα πως ως τηλεθεατής, ότι υπήρξε μία προσπάθεια ο Καπουτζίδης να μην συγκινηθεί, ίσως επειδή ο ίδιος δεν το θεωρεί και πολύ πρέπον να το πουλάει στην τηλεόραση. Εγώ είδα το αντίθετο από αυτό που λέει ο κύριος Πρέκας».

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδειξε ωστόσο, ιδιαίτερα συγκινημένος, ειδικότερα την στιγμή όπου μίλησε με τον πατέρα του.

govastiletto.gr – Αντώνης Πρέκας vs Φώτη Σεργουλόπουλου: Η κόντρα συνεχίζεται – «Έχει κάνει αγωγή και στην σύζυγό μου»