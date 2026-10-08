Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς ολοένα και περισσότερα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου τοποθετούνται για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Αυτή τη φορά, ο Άρης Δαβαράκης παρενέβη με μια ιδιαίτερα καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας στο στόχαστρο την οικογένεια Κούστα και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την έκβαση των σχέσεων του πρώην ζευγαριού.

Ο καταξιωμένος στιχουργός δεν στάθηκε απλώς στην επιφανειακή ανάγνωση της ρήξης ανάμεσα στη δημοφιλή αοιδό και τον επί δεκαετίες συνεργάτη της. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι μια κοινή πορεία μισού αιώνα —τόσο σε προσωπικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο— απειλείται με οριστικό ναυάγιο εξαιτίας των νέων δεδομένων και συσχετισμών στη ζωή της τραγουδίστριας.

Μάλιστα, αναφερόμενος στα εκατομμύρια που φέρεται να δαπανήθηκαν για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρές εκφράσεις, κάνοντας λόγο για «χυδαίο νεοπλουτισμό». Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η προειδοποίησή του πως, εάν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας δεν προσέξουν, η συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική και για τους δύο επαγγελματικά.

Η ανάρτηση του Άρη Δαβαράκη για Βίσση, Καρβέλα και οικογένεια Κούστα

«Αφού από την ήβη και την εφηβεία μου γράφω στίχους για τραγούδια, δεν μπορώ να κρατηθώ: Η Βίσση και ο Καρβέλας, τους αρέσει δεν τους αρέσει, είναι σα γκρουπ, σαν “ροκ συγκρότημα” που λέει κι’ η #Λίνα. Αν, για όποιον λόγο, η Βίσση δεν τραγουδήσει Καρβέλα τον χειμώνα θα ήταν καλύτερα να τραγουδάει στο μπάνιο της. Δεν έχει άλλα τραγούδια, έχει 400 του Καρβέλα. Έχει και μία κόρη που την λένε Σοφία Καρβέλα. Έναν έρωτα, έναν γάμο κι’ ένα διαζύγιο.

Πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο βγήκαν αγκαλιασμένοι εκθειάζοντας ο ένας τον άλλον. Τώρα, μετά την εισβολή στη ζωή της Βίσση του…εφοπλιστικού κόσμου, μισός αιώνας καλλιτεχνικής και ανθρώπινης συνύπαρξης τινάζονται στον αέρα μέσα σε μια έκρηξη εκατομμυρίων € που ξοδεύονται αβέρτα σ’ ένα πλαίσιο, τολμώ να πω, χυδαίου νεοπλουτισμού. Όταν λες (περήφανος!) “Εισπράξαμε 7 και ξοδέψαμε 10 εκατομμύρια”, από τον κόσμο του θεάματος μόνο γελοίος μπορείς να χαρακτηριστείς.

Προς το παρόν το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία, αλλά #δύο καριέρες…».

govastiletto.gr -Άννα Βίσση: Η ατάκα – «φωτιά» για τον Νίκο Καρβέλα στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ – «Θέλω να πάω παρακάτω»