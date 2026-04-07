Με ένα βίντεο γεμάτο συναισθηματική φόρτιση, η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε τη Δευτέρα (6 Απριλίου) στο Instagram, εκφράζοντας το έντονο παράπονό της για τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Η δημόσια τοποθέτησή της έγινε αντικείμενο σχολιασμού το πρωί της Τρίτης από την ομάδα της εκπομπής “Buongiorno” στο MEGA.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η influencer το περασμένο Σάββατο συνελήφθη με αυτόφωρο μετά από τη μήνυση που της έκανε ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες για την υπόθεση revenge porn, η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κρίνοντας και τους δύο κατηγορούμενους ένοχους. Ο λόγος πίσω από τη κίνηση αυτή είναι η δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων από την Ιωάννα Τούνη στα social media, όταν τον συνάντησε σε βραδινή της έξοδο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους λοιπόν στην εκπομπή του MEGA, ο Άρης Καβατζίκης είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι με αυτό που κάνει τώρα ξεπερνάει κάποια όρια. Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε μία ολόκληρη πόλη. Υπάρχει μία δικαστική απόφαση, και πρέπει να τη σεβαστούμε, όπως σεβόμαστε τον πόνο της Ιωάννας. Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε την πόλη. Δεν μπορούμε να απαγορεύουμε στους ανθρώπους πού θα βγούνε. Πώς να το κάνουμε τώρα;».

Τότε, η παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, σχολίασε από την πλευρά της: «Για εμένα το σχόλιο είναι πώς αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα και θεωρεί ότι είναι όλα καλά. Ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί, την έχει δει την Ιωάννα να κλαίει ένα εκατομμύριο φορές. Και βγαίνεις έξω και είσαι μία χαρά».

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Aπαντά για τη σύλληψή της με δάκρυα στα μάτια – «Ο κακοποιητής μου δεν έφευγε με κοιτούσε εριστικά»