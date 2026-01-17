Πιστός στο γνώριμο, ασυμβίβαστο ύφος του, ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι”, εξαπολύοντας πυρά κατά προσώπων της εγχώριας τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος δεν δίστασε να πάρει θέση για τις τρέχουσες εξελίξεις, σχολιάζοντας τις τηλεοπτικές παρουσίες της σεζόν με τον δικό του, αιχμηρό τρόπο.

Αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα έχει πει κατά καιρούς η Μαρία Σολωμού. «Δεν με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις της Μαρίας Σολωμού. Όταν σοβαρευτεί κατά τα δικά μου κριτήρια, τότε μπορούμε να συζητήσουμε γι’ αυτή», είπε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι τα σχόλιά της περί προβληματικών 50αρηδων είναι ξεπερασμένα και παλιακά: «Όταν ανοίγεις ένα vidcast και ακούς ότι ο 50αρης που δεν έχει παντρευτεί είναι προβληματικός, θα το ξαναδείς; Αυτά είναι ανοησίες, 60s μιλάμε! Πόσο χρονών είναι και τα λέει; Αυτά τα έλεγε η γιαγιά μου στη μάνα μου!».

Για τα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση της Μπέττυ Μαγγίρα, ο Δημήτρης Παπανώτας άφησε αιχμές για τη δημοσιογραφική δεοντολογία του Γιώργου Λιάγκα.

«Ή είναι γκάου ή αντιδεοντολογικό» είπε, ενώ συμπλήρωσε πως: «Όλες αυτές που είναι μέρα νύχτα στα κομμωτήρια, θα μου πουν εμένα ότι μιλάμε για τρίχες; Σοβαρευτείτε για να μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν με νοιάζει η Μπέττυ Μαγγίρα, δεν την είδα. Οι φωτογραφίες που ανέβασα ήταν από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ούτε εκεί δικαιούμαστε να σχολιάσουμε;».

Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε και τον φίλο του Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας ότι προσπαθεί να τον μιμηθεί: «Είναι φίλος μου. Προσπαθεί να με μιμηθεί από παιδί και το κάνει πολύ καλά». Δεν δίστασε, μάλιστα, να τον χαρακτηρίσει «μονοφαγά», σημειώνοντας ότι: «Ποτέ σε αυτήν την εκπομπή δεν έπαιζε ρόλο το πάνελ. Ο Λιάγκας είναι μονοφαγάς».

Από την κριτική του Παπανώτα δεν γλίτωσε ούτε ο Πάνος Κατσαρίδης. «Υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη στην εκπομπή. Είναι η Δέσποινα Καμπούρη. Έκανε μια δήλωση για την Παπίλα και του την έπεσαν. Τι νομίζεις Πάνο μου ότι είναι απλό; Είναι ευθυνόφοβος! Ποιος είδε τον Κατσαρίδη και είπε “σε περιμέναμε χρόνια, που ήσουν;”», σχολίασε με καυστικό τρόπο.

