Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το Anestea The Podcast, ο Γιάννης Μπέζος εξαπέλυσε βέλη κατά της τηλεόρασης, κάνοντας λόγο για ένα μέσο που διακατέχεται από μια επίπλαστη ευφορία.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την τηλεόραση…«ψευτοχαρούμενη».

«Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά.

Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ», σχολίασε ο Γιάννης Μπέζος.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο στο 45’ λεπτά και μετά:

