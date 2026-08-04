Αίσθηση και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Σοφίας Μουτίδου για τη συμμετοχή της στο Real View, με τον Περικλή Κονδυλάτο να περνά στην αντεπίθεση μέσω social media με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς. Η ηθοποιός, μέσα από το νέο της βίντεο στο YouTube, έκανε τον απολογισμό της τηλεοπτικής σεζόν, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις χειρότερες της ζωής της, ενώ εξομολογήθηκε την έντονη πίεση, τον φόβο και τη φθορά που ένιωσε από την καθημερινή έκθεση.

«Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και “νόστιμα”. Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είχα επενδύσει σε κάτι πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς σχολίασε ο Περικλής Κονδυλάτος το βίντεο της Σοφίας Μουτίδου

Η τοποθέτησή της δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Περικλή Κονδυλάτο, ο οποίος, μέσω Instagram Stories, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της.

«Φαντάσου να δούλευε σε εργοστάσιο και να έπρεπε να ξυπνάει από τις 4 και να παίρνει δύο-τρεις συγκοινωνίες για να φτάσει και να δουλεύει οκτάωρο χωρίς να σηκώνει κεφάλι. Κακομαθημένη, χειριστική, προσπαθεί να το παίξει θύμα για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Πότε θα καταλάβετε ότι όσο δεν τα φέρνετε στα κανάλια, τόσο θα παίρνετε πόδι;», έγραψε ο σχεδιαστής κοσμημάτων.

«Επίσης ο διασυρμός προήλθε από τον χαρακτήρα σας, που βρήκατε την ευκαιρία να βγάλετε τα κόμπλεξ σας και επιτεθήκατε με άνανδρο τρόπο στους πάντες», πρόσθεσε.

Tι είχε συμβεί ανάμεσά τους

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τη δημόσια κριτική που είχαν ασκήσει οι παρουσιάστριες του Real View στον Περικλή Κονδυλάτο, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις του για τις αμβλώσεις. Τότε, ο σχεδιαστής είχε δηλώσει: «Ο νόμος είναι ανθρώπινο δημιούργημα και είναι ελλιπής. Ο Θεός που κατασκευάζει αυτά τα πράγματα δεν είναι ελλιπής… Ακόμα και από τον βιασμό μπορεί να προκύψει ζωή».

Η Σοφία Μουτίδου είχε απαντήσει μέσα από την εκπομπή, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του ιδιαίτερα επικίνδυνες. «Ακούσαμε κάτι εξισώσεις τρελές. Ένας άνθρωπος που δέχτηκε βιασμό να μην δεχτεί δεύτερο έγκλημα. Είναι επικίνδυνα αυτά που λέει», είχε σχολιάσει τότε η ηθοποιός.

govastiletto.gr -Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου για το Real View – «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, προσπάθησα δύο φορές να…»