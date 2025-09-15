Λίγο πριν την έναρξη του Πρωινού, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση κατά της εκπομπής του ΑΝΤ1 και του Γιώργου Λιάγκα.

Συγκεκριμένα με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κατηγόρησε το Πρωινό πως ενώ τον πήραν πολλά τηλέφωνα για να είναι ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής και άλλαξε όλο το πρόγραμμά του, ωστόσο, αργά το βράδυ τον ενημέρωσαν πως τελικά δεν θα είναι καλεσμένος καθώς η θεματολογία είναι γεμάτη και δεν χωράει στην σκαλέτα.

