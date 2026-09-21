Καθοριστική θεωρείται η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, για την εξέλιξη της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου δύο εβδομάδες από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση των δύο θεραπόντων ιατρών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι Αρχές διευρύνουν τον κύκλο των καταθέσεων, καλώντας νέα πρόσωπα-κλειδιά που αναμένεται να ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της τραγωδίας.

Το πρωί, το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε ανταλλάξει γραπτά μηνύματα με την κατηγορούμενη γιατρό την ημέρα του θανάτου του καλλιτέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος πρόκειται να καταθέσει αναλυτικά στοιχεία για τις επαφές του με τον τραγουδιστή, το ιστορικό των τελευταίων ημερών, τα άτομα που τους έφεραν σε επαφή, αλλά και το περιεχόμενο της συνάντησής τους τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καθώς και τις λεπτομέρειες για το ραντεβού που είχαν προγραμματίσει για την Τετάρτη. Στο κτίριο των δικαστηρίων στην Ευελπίδων βρέθηκε και η αδελφή του εκλιπόντος, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία, συντετριμμένη, παραχώρησε σύντομες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Καλά είμαι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο κοπέλα μου. Ευχαριστώ πολύ κοπέλα μου, να είσαι καλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Να τον θυμούνται. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια παιδιά!», είπε η Μαρία Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, Το Πρωινό και την Γιώτα Κηπουρού, με την ίδια να λέει σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί: «Πώς να νιώθουμε, σωριασμένοι είμαστε. Μας πονάει ο άδικος χαμός του. Τι να πω για το παιδί; Είμαι θυμωμένη πολύ. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε και δολοφονούντα διαχρονικά. Χτυπήσαν στην ανάγκη του. Δεν ξέρω πώς γνώρισε αυτή τη γιατρό. Δεν γνωρίζω, Γιώτα», είπε και έφυγε συντετριμμένη.

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