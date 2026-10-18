Το πρωί της Κυριακής 18/10 εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του να δίνουν το «παρών».

Η Άντζελα Δημητρίου ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στην τελετή. Η γνωστή τραγουδίστρια έφτασε στο ναό μαζί με τη Χριστίνα Πολίτη, ντυμένη στα μαύρα, επιλέγοντας μια λιτή και διακριτική εμφάνιση.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με την ίδια να βρίσκεται εκεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια ημέρα με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για όσους τον αγάπησαν.

Το 40ήμερο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών της οικογένειας του εκλιπόντος, ενώ από νωρίς το πρωί αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το ναό. Η τελετή αποτέλεσε μια ευκαιρία για συγγενείς, φίλους και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να τιμήσουν τη μνήμη του και να εκφράσουν τη θλίψη τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές του, που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια, την ξεχωριστή φωνή και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

govastiletto.gr – «Το παιδί της νύχτας είναι κοντά μας»: Η Άντζελα Δημητρίου τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη από την πίστα