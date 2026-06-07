Ο Δήμος Αναστασιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Weekend Live», αναφερόμενος στη σχέση του με την Τζένη Μελιτά, την οικογενειακή τους ζωή και τη δυσλεξία. Ο τραγουδιστής προέβη σε προσωπικές εξομολογήσεις με αφορμή το νέο του επαγγελματικό βήμα.

«Ετοιμάζω καινούργιο τραγούδι το οποίο λέγεται: Απόφασή σου. Έχει να κάνει με ένα ζευγάρι στο οποίο ο ένας είναι πιο πολύ του συναισθήματος και από την άλλη μεριά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο τετράγωνος, είναι της λογικής», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή: «Ο έρωτας είναι απαραίτητο συστατικό για να υπάρξει μία σχέση. Όλα αλλάζουν με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού. Έρχονται τα πάνω – κάτω, αλλά θεωρώ πως είναι χρέος των ανθρώπων που είναι μαζί τους να προστατέψουν τον έρωτά τους. Η ζωή μας είναι γεμάτη, νιώθω ότι βοηθάω και είναι μία διαδικασία που μου αρέσει», είπε για την κοινή τους πορεία με την Τζένη Θεωνά με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

«Δεν πίστευα ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όταν έκανα τα παιδιά, νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη, και ήθελα πραγματικά να το κάνω. Μου άρεσε πολύ να επενδύσω σε αυτή τη σχέση», παραδέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

Τέλος ο Δήμος Αναστασιάδης εξομολογήθηκε: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάτι και όλοι κάτι αντιμετωπίζουμε. Όσο λιγότερη σημασία δίνουμε, τόσο λιγότερο μας επηρεάζει. Έχω δυσλεξία, αυτή τη διάσπαση προσοχής που πολλές φορές αφαιρούμαι, δεν με βοηθά η μνήμη μου να θυμηθώ πράγματα».

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