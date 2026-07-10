Μια σπάνια και άκρως εξομολογητική ανάρτηση έκανε ο Νίνο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αν και ο γνωστός καλλιτέχνης κρατά χαμηλούς τόνους στα social media, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, ανεβάζοντας ένα αυθόρμητο βίντεο για να μοιραστεί τις σκέψεις της στιγμής με τους ακολούθους του.

Συμπληρώνοντας πάνω από είκοσι χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική δισκογραφία, ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε από καρδιάς για τον ξεχωριστό δεσμό που έχει χτίσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NINO XYPOLITAS (@ninoxypolitas)

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Νίνο εξομολογήθηκε πως έχει περάσει περισσότερο από τη μισή του ζωή μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, σε σημείο που δεν μπορεί πλέον να θυμηθεί πώς ήταν η καθημερινότητά του πριν γίνει γνωστός.

«Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ταξιδεύω, πάω στο αεροδρόμιο, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο, όπου κι αν πηγαίνω μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφίες.

Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή την έχω περάσει έτσι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων. Έτσι μου ήρθε να πω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η αυθεντικότητα των λόγων του δεν πέρασε απαρατήρητη. Μέσα σε λίγη ώρα, δεκάδες θαυμαστές του έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα αγάπης, τονίζοντας πως παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Ο Νίνο έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο πρώτο Fame Story και από τότε κατάφερε να χαράξει μια σταθερή πορεία στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Με δεκάδες επιτυχίες, sold out εμφανίσεις και τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, έχει δημιουργήσει μια δυνατή σχέση με τους θαυμαστές του, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει το όνομά του, επιλέγει συχνά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, ενώ μέσα από τα social media προτιμά να επικοινωνεί αυθόρμητα και χωρίς φίλτρα. Γι’ αυτό και η πρόσφατη εξομολόγησή του ξεχώρισε, καθώς αποκάλυψε μια πιο ανθρώπινη και συναισθηματική πλευρά του.

govastiletto.gr – Josephine: Δείτε την εντυπωσιακή τούρτα για τα 45α γενέθλια του Νίνο