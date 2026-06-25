Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη μία φορά η Kate Hudson για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τον τηλεοπτικό φακό να την καταγράφει κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα άνετο και φυσικό look, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορώντας γυαλιά ηλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προβλήθηκαν στην εκπομπή Happy Day, επόμενος προορισμός της είναι η Σκιάθος, ένα νησί που φαίνεται να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Κατά την παρουσία της στο αεροδρόμιο, η δημοσιογράφος της εκπομπής προσπάθησε να της αποσπάσει κάποια δήλωση. Η Kate Hudson, ευγενική, αλλά διακριτική, αρκέστηκε να πει: «Γεια σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει επανειλημμένα ελληνικούς προορισμούς για τις διακοπές της.

Govastiletto.gr – Η Kate Hudson έφτασε στη Σκιάθο με την οικογένειά της για τις καλοκαιρινές της διακοπές!