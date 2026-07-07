Η Kate Hudson απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη Σκιάθο, όπου περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Με κιθάρα και χαλαρή διάθεση, η ηθοποιός αυτοσχεδίασε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την ελληνική καθημερινότητα, περιγράφοντας με χιούμορ όσα απολαμβάνει στο νησί: «Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα».

Το βίντεο, που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποτυπώνει την ανεπιτήδευτη πλευρά της και τη χαλαρή ατμόσφαιρα των διακοπών της στην Ελλάδα.

Η σχέση της Kate Hudson με τη Σκιάθο κρατά εδώ και πολλά χρόνια. Το νησί αποτελεί αγαπημένο προορισμό και για τη μητέρα της, Goldie Hawn, καθώς και τον επί χρόνια σύντροφό της, Kurt Russell, οι οποίοι επισκέπτονται συχνά τις Σποράδες.

Στο πλευρό της βρίσκεται και ο αρραβωνιαστικός της, Danny Fujikawa, με τον οποίο απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει συνδέσει την οικογένειά της με τα ελληνικά καλοκαίρια.