Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε χθες μια ιδιαίτερα ξεχωριστή επίσκεψη στη Δυτική Ουαλία, δείχνοντας τη στήριξή της στη βρετανική κλωστοϋφαντουργία και τις τοπικές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Η Kate Middleton ξεκίνησε την ημέρα της από το ιστορικό εργοστάσιο μάλλινων Melin Tregwynt στο Pembrokeshire, το οποίο λειτουργεί από το 1841.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα κομψό παλτό σε αποχρώσεις που θυμίζουν την ουαλική σημαία, συνδυάζοντάς το με χακί παντελόνι από τη χειμερινή συλλογή της Victoria Beckham και κασμιρένιο πουλόβερ σε γήινους τόνους, ένα look που συνδύαζε παράδοση και μοντέρνα κομψότητα.

Το οικογενειακό εργοστάσιο απασχολεί πάνω από 40 εργαζόμενους και ξεχωρίζει για τον τρόπο που ενσωματώνει παραδοσιακά μοτίβα σε μοντέρνα προϊόντα, όπως κουβέρτες, κασκόλ και διακοσμητικά μαξιλάρια που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, η Kate Middleton επισκέφθηκε την Hiut Denim, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στο Cardigan που εστιάζει στη βιώσιμη παραγωγή τζιν. Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να στείλουν τα παλιά τους τζιν, τα οποία επισκευάζονται και μετατρέπονται σε νέα, με παράλληλη έκπτωση για την αγορά καινούριου ζευγαριού.

Κατά την επίσκεψή της, η Kate Middleton καθόταν μπροστά σε ραπτομηχανή και έραψε η ίδια μια ετικέτα σε ένα τζιν που προορίζεται ως δώρο για τον Πρίγκιπα William, λέγοντας με χαμόγελο ότι είναι βέβαιη πως θα το αγαπήσει.

Η στιγμή απαθανατίστηκε από φωτογράφους και έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες.

Η σύνδεση της Πριγκίπισσας με τη βρετανική κλωστοϋφαντουργία είναι βαθιά. Οι πρόγονοί της από την πλευρά του πατέρα της υπήρξαν ιδιοκτήτες της εταιρείας William Lupton & Co στο Λιντς, κάτι που εξηγεί την προσωπική της ευαισθησία απέναντι στον συγκεκριμένο κλάδο.

Μέσα από την επίσκεψη, η Kate Middleton έδειξε πως η υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και η βιωσιμότητα μπορούν να συνδυαστούν με την προσωπική συμμετοχή και τη βασιλική γοητεία.

