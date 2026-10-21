Η Kate Middleton επέστρεψε στις επίσημες βασιλικές εμφανίσεις με ένα look που συνδύαζε την αριστοκρατική κομψότητα με τη λάμψη των ιστορικών κοσμημάτων.

Στο πλευρό του Πρίγκιπα William, παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλλα στο Κάστρο του Windsor προς τιμήν του Σουλτάνου του Ομάν, Haitham bin Tariq.

Η butter yellow δημιουργία του Elie Saab

Για τη σημαντική περίσταση, η ίδια επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του Elie Saab σε απαλό κίτρινο, μία από τις αποχρώσεις που ξεχωρίζουν στις τάσεις της μόδας.

Το φόρεμα, με τη ρευστή γραμμή και την elegant αισθητική του, ανέδειξε τη σιλουέτα της, διατηρώντας παράλληλα τον επίσημο χαρακτήρα της εμφάνισης.

Η τιάρα Lover’s Knot και η σύνδεσή της με την Πριγκίπισσα Diana

Το κόσμημα που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η Lover’s Knot Tiara, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διαδήματα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, το οποίο έχει συνδεθεί στενά με την Πριγκίπισσα Diana.

Διακοσμημένη με διαμάντια και μαργαριτάρια, ολοκλήρωσε την εμφάνιση της, προσθέτοντας ιστορική αξία και συμβολισμό.

Η τιάρα δημιουργήθηκε το 1913 για τη Βασίλισσα Μαίρη και αργότερα πέρασε στη συλλογή της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Μετά τον γάμο της με τον τότε Πρίγκιπα Κάρολο, το 1981, η Diana την έλαβε ως δάνειο και την καθιέρωσε ως ένα από τα χαρακτηριστικά κοσμήματα των επίσημων εμφανίσεών της.

Η συγκεκριμένη επιλογή στο Windsor υπενθύμισε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική επιρροή της Πριγκίπισσας Diana στη βασιλική αισθητική.

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