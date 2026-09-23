Το Leicester Square στο Λονδίνο γέμισε λαμπερές παρουσίες το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise.

Ανάμεσα στους επίσημους καλεσμένους ήταν η Kate Middleton και ο Prince William, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση και συναντήθηκαν με τον Tom Cruise, αλλά και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Alejandro González Iñárritu. Η προβολή φιλοξενήθηκε στο Odeon Luxe στο πλαίσιο του Royal Film Performance, με τα έσοδα και τη διοργάνωση να συνδέονται με τη στήριξη του Film and TV Charity.

Για την περίσταση, η Kate Middleton επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα του οίκου Jenny Packham σε βαθιά μοβ απόχρωση.

Το πριγκιπικό ζευγάρι συναντήθηκε με τον Tom Cruise μπροστά στις κάμερες, σε μια επανένωση που έφερε στο προσκήνιο την προηγούμενη συνάντησή τους. Ο ηθοποιός είχε υποδεχτεί την Kate Middleton και τον Prince William και στην πρεμιέρα του Top Gun: Maverick στο Λονδίνο το 2022, όταν η Kate είχε επιλέξει ένα εφαρμοστό ασπρόμαυρο φόρεμα του Roland Mouret.

Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε και ο David Beckham, συνοδευόμενος από τους γιους του, Romeo και Cruz.

Η βραδιά είχε ως βασικό σκοπό τη στήριξη του Film and TV Charity, οργανισμού που προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που εργάζονται στη βρετανική κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία.

Ωστόσο, η εμφάνιση της Kate Middleton με το εντυπωσιακό μοβ φόρεμα και τα ιστορικά κοσμήματα ήταν αναμφίβολα μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο red carpet.

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