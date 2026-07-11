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Η Kate Middleton πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή και απρόσμενη εμφάνιση στους καταπράσινους αγώνες του Guards Polo Club στο Ουίνδσορ, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα. Η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου επέστρεψε στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα πόλο για να στηρίξει τον Πρίγκιπα William, ο οποίος αγωνίστηκε στο γήπεδο για καλό σκοπό. Η παρουσία της αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους, αφού η ίδια είχε να παρευρεθεί στη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση από το 2023. Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, η επιλογή του ενδύματός της σχολιάστηκε αμέσως από τους διεθνείς αναλυτές μόδας, ως το απόλυτο καλοκαιρινό look.