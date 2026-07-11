Αντί για τα συνηθισμένα, αυστηρά ταγιέρ ή τα κλασικά φορέματα σε στυλ παλτό που επιλέγει στις επίσημες υποχρεώσεις της, η αγαπημένη γαλαζοαίματη στράφηκε σε μια πολύ πιο ανάλαφρη και δροσερή αισθητική. Φόρεσε ένα μάξι φόρεμα με ασπρόμαυρο καρό μοτίβο από τον βρετανικό οίκο Temperley London, το οποίο ανήκει σε παλαιότερη συλλογή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την υποστήριξή της στη βιώσιμη μόδα και την ανακύκλωση ρούχων. Το φόρεμα διέθετε τετράγωνη λαιμόκοψη, φαρδιές τιράντες και μια αέρινη γραμμή που της επέτρεπε να κινείται με άνεση στο γρασίδι.

Η συγκεκριμένη στυλιστική επιλογή, που θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας έμμεσος φόρος τιμής στην αδικοχαμένη Πριγκίπισσα Diana, η οποία είχε αναδείξει το καρό gingham σε απόλυτη τάση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Η επιλογή του οίκου Temperley London δεν ήταν τυχαία, αφού η σχέση με τη σχεδιάστρια Alice Temperley κρατά από το 2010, όταν φόρεσε δημιουργία της στην πρώτη της επίσημη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον William.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με nude γόβες με λουράκι της σχεδιάστριας Camilla Elphick, σκουλαρίκια του brand Sézane και γυαλιά ηλίου Ralph Lauren. Ωστόσο, η λεπτομέρεια που συγκίνησε τους παρατηρητές ήταν το χειροποίητο βραχιόλι φιλίας που φορούσε στον καρπό της, το οποίο έχει φτιάξει η κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte. Η απουσία κολιέ άφησε ελεύθερη την καθαρή γραμμή του ντεκολτέ της, ενώ δεν αποχωρίστηκε το εμβληματικό δαχτυλίδι των αρραβώνων της με το ζαφείρι και τα διαμάντια.

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