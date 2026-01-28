Σε ένα σπάνιο στιλιστικό «ταίριασμα» προχώρησε η Kate Middleton κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στη Σκωτία, επιλέγοντας εμφάνιση παρόμοια με εκείνη της προσωπικής της βοηθού.

Στις 20 Ιανουαρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε επίσημη επίσκεψη, εντυπωσιάζοντας με ένα custom μπλε tartan παλτό.

Για την περίσταση, η Kate Middleton επέλεξε ένα μακρύ καρό παλτό μέχρι τον αστράγαλο, σε βαθιά μπλε απόχρωση, το οποίο σχεδιάστηκε από την ίδια σε συνεργασία με τον κορυφαίο ράφτη Chris Kerr και το σκωτσέζικο μπραντ, Johnstons of Elgin.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα βλέμματα τράβηξε και η προσωπική της βοηθός, Νάταλι Μπάροους, η οποία εμφανίστηκε με ίδιο μπλε tartan παλτό, δημιουργώντας ένα απρόσμενο matchy-matchy αποτέλεσμα.

Η Μπάροους βρισκόταν στο πλευρό της πριγκίπισσας κατά τη διάρκεια της περιήγησής της στο Στέρλινγκ μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κρατώντας μάλιστα τα λουλούδια που προσφέρθηκαν στην Kate Middleton από θαυμαστή, ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η Νάταλι Μπάροους συνεργάζεται με την Kate Middleton από το 2017. Αρχικά εντάχθηκε στον βασιλικό οίκο ως βοηθός γραμματέα, όταν η Kate Middleton έφερε ακόμη τον τίτλο της δούκισσας του Κέμπριτζ.

Σήμερα, ο ρόλος της περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των επίσημων εμφανίσεων της πριγκίπισσας, τη διαχείριση της αλληλογραφίας και τη συνολική υποστήριξη των βασιλικών της καθηκόντων.

