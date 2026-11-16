Μια πιο καθημερινή και χαλαρή πλευρά της επίσημης επίσκεψής τους στην Ινδία παρουσίασαν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton, αφήνοντας για λίγο τις βασιλικές λιμουζίνες και επιλέγοντας να μετακινηθούν με το μετρό της Βομβάης.

Το πριγκιπικό ζευγάρι χρησιμοποίησε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα υπέρ των πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης στα αστικά κέντρα.

Η διαδρομή με το μετρό και οι πρώτες στάσεις στην Ινδία

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεκίνησαν την τριήμερη επίσημη επίσκεψή τους στην Ινδία, με προγραμματισμένες παρουσίες στη Βομβάη και το Νέο Δελχί.

Κατά την πρώτη ημέρα της παραμονής τους, επιβιβάστηκαν στον σταθμό Vidhan Bhavan και έφτασαν στην επιχειρηματική περιοχή Bandra Kurla Complex.

Η επιλογή τους να χρησιμοποιήσουν το μετρό, αντί για τα συνηθισμένα επίσημα οχήματα, έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην παρουσία τους, αναδεικνύοντας μια πιο προσιτή εικόνα του βασιλικού ζευγαριού.

Η επίσκεψη του William και της Kate στην Ινδία έχει ως βασικό άξονα την περιβαλλοντική δράση, με έμφαση στις πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες ιδέες που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμά τους έχει η τελετή απονομής του Earthshot Prize, του περιβαλλοντικού βραβείου που ίδρυσε ο πρίγκιπας William το 2020. Κάθε χρόνο, πέντε πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν καινοτόμες λύσεις για την προστασία του πλανήτη λαμβάνουν από ένα εκατομμύριο λίρες, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω το έργο τους.

Η ιδιαίτερη σημασία του ταξιδιού για την Kate Middleton

Η επίσκεψη έχει και προσωπική σημασία για την Kate Middleton, καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη επίσημη αποστολή της στο εξωτερικό μετά τη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε το 2024.

Παράλληλα, είναι η πρώτη κοινή επιστροφή του ζευγαριού στην Ινδία από το 2016.

Ανάμεσα στις επίσημες συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, η διαδρομή με το μετρό στη Βομβάη αποτέλεσε μια διαφορετική στιγμή της επίσκεψης, προσφέροντας μια πιο ανεπιτήδευτη εικόνα του πριγκιπικού ζευγαριού.

Πηγή φωτογραφιών: people.com

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