Τα φώτα της δημοσιότητας παγκοσμίως παραμένουν στραμμένα στη νέα κατοικία της Kate Middleton και του πρίγκιπα William. Το πριγκιπικό ζευγάρι επέλεξε να χτίσει το μέλλον του και να μεγαλώσει τα τρία παιδιά του μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Λονδίνου. Η μετακόμισή τους το φθινόπωρο του 2025 στο εντυπωσιακό Forest Lodge –που βρίσκεται εντός του Windsor Estate– δεν είναι μια προσωρινή λύση. Τα διεθνή ΜΜΕ το χαρακτηρίζουν ήδη ως το «παντοτινό τους καταφύγιο», αφού το ζευγάρι σκοπεύει να διατηρήσει την έπαυλη ως μόνιμη βάση του, ακόμη και όταν ο William στεφθεί επίσημα Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας.

Στο πολυτελές ακίνητο μένουν μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Η κατοικία διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχουν ακόμη δύο μικρότερες κατοικίες που προορίζονται για το προσωπικό της οικογένειας.

Το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times και έγγραφα που κατατέθηκαν στις 14 Μαΐου, ο πρίγκιπας William πληρώνει για τη μίσθωση του Forest Lodge το ποσό των 307.500 λιρών τον χρόνο. Το ποσό αυτό φαίνεται πως είναι περίπου 100.000 λίρες μεγαλύτερο σε σχέση με το ενοίκιο που κατέβαλλε ο προηγούμενος ένοικος της έπαυλης.

Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε ενοικιαστεί παλαιότερα από τον Αλεξάντερ Φιτζγκίμπονς, γνωστό διοργανωτή κοινωνικών εκδηλώσεων, ο οποίος είχε αναλάβει τόσο τον γάμο του William και της Kate το 2011 όσο και εκείνον του πρίγκιπα Harry με τη Meghan Markle το 2018. Ο ίδιος είχε υπογράψει συμφωνία μίσθωσης το 2019 μαζί με την επιχειρηματία Κριστίνα Στένμπεκ, εξασφαλίζοντας τότε αισθητά χαμηλότερο ενοίκιο.

Η συμφωνία που υπέγραψαν η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William έχει διάρκεια 20 ετών, καθώς το συμβόλαιο μίσθωσης ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το ζευγάρι βλέπει μακροπρόθεσμα τη ζωή του στο συγκεκριμένο κτήμα.

Με πληροφορίες από: People.com

