Η Kate Moss απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται διαχρονικό fashion icon, κάνοντας μια εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες, στην Milan Fashion Week.

Το 52χρονο supermodel περπάτησε στην πασαρέλα για τον οίκο Gucci, φορώντας ένα μαύρο, αστραφτερό φόρεμα που συνδύαζε την κομψότητα με τη σέξι διάθεση.

Από μπροστά, το look έμοιαζε σχεδόν αυστηρό: ψηλός λαιμός, μακριά μανίκια και καθαρές γραμμές που παρέπεμπαν σε διαχρονική φινέτσα.

Η ανατροπή, όμως, βρισκόταν στο πίσω μέρος. Το φόρεμα αποκάλυπτε ένα βαθύ άνοιγμα που κατέληγε χαμηλά, αφήνοντας να φανεί ένα μαύρο string με αστραφτερό λογότυπο Gucci — μια λεπτομέρεια που έδωσε edgy χαρακτήρα στην εμφάνιση και προκάλεσε τα βλέμματα.

Η Kate Moss ολοκλήρωσε το look με μαύρο clutch και μακριά ασημένια σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς. Το smoky μακιγιάζ τόνισε το βλέμμα της, ενισχύοντας τη μυστηριώδη, ροκ αισθητική που παραμένει σήμα κατατεθέν της.

Με αυτή την εμφάνιση, η Kate Moss επιβεβαίωσε πως, ακόμη και δεκαετίες μετά την εκτόξευσή της στον χώρο της μόδας, συνεχίζει να ισορροπεί αβίαστα ανάμεσα στο κλασικό και το προκλητικό — παραμένοντας πάντα στο επίκεντρο.