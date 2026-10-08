Το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα αποκάλυψε η Κατερίνα Δαλάκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, μοιραζόμενη τον ενθουσιασμό της με τους ακολούθους της.

Η πρώην νικήτρια του Survivor και αθλήτρια ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της ινστιτούτο ομορφιάς. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη χαρά της για αυτό το νέο επιχειρηματικό βήμα, δημοσιεύοντας παράλληλα τα πρώτα πλάνα από τον χώρο.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η ίδια πριν λίγες ώρες

Μέσα από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο στα social media η Κατερίνα Δαλάκα φαίνεται να ανοίγει για πρώτη φορά τη νέα επιχείρησή της η οποία έχει ως επίκεντρο την ομορφιά και την αισθητική.

Στο ινστιτούτο “Το σώμα” οι πελάτες θα μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες αποτρίχωσης με λέιζερ αλλά και σε θεραπείες για το δέρμα και σώμα.

Ο χώρος χαρακτηρίζεται από την αισθητική του, καθώς πρόκειται για έναν μίνιμαλ χώρο που αποπνέει ηρεμία και καθαριότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TOSOMA (@tosoma.institute)

Για την Κατερίνα Δαλάκα αυτή είναι η δεύτερη επιχείρηση που ανοίγει, καθώς από τότε που επέστρεψε μόνιμα στην Κατερίνη, δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης, καθώς διατηρεί το δικό της μαγαζί με σούσι και ιαπωνική κουζίνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BY MANDALA seaside luxury (@mr.lin_sushi)

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