Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία είχε τα γενέθλιά της.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Θέμης Αμβροσιάδης #Κατερίνα Δαλάκα