Κατερίνα Δαλάκα – Θέμης Αμβροσιάδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Μπαλί

Οι πρώτες αναρτήσεις τους έρχονται από το Ubud, την καρδιά της ζούγκλας του Μπαλί, με εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ. Καταπράσινα τοπία, εντυπωσιακοί καταρράκτες, βόλτες μέσα στο δάσος και επαφή με τους locals, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει ηρεμία και περιπέτεια μαζί. Από την άλλη, δεν λείπουν και οι πιο luxury στιγμές, με διαμονή σε εντυπωσιακά ξενοδοχεία και εμπειρίες που αποτυπώνουν τον πιο premium χαρακτήρα του νησιού.

Άλλωστε, το Μπαλί θεωρείται πλέον ένας από τους πιο «hot» προορισμούς παγκοσμίως, σταθερά στη λίστα κάθε ταξιδιώτη που αναζητά εξωτική ομορφιά και εμπειρίες ζωής.

Η σχέση της Κατερίνας Δαλάκα με τον Θέμη Αμβροσιάδη έγινε γνωστή τον τελευταίο χρόνο, και το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε κοινή του στιγμή, μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά με μικρές δόσεις προσωπικής ευτυχίας στα social media. Χωρίς υπερβολές, αλλά με διάθεση απόλυτης σύνδεσης, οι δυο τους φαίνεται να έχουν βρει ένα κοινό ρυθμό που τους ταιριάζει.

Μάλιστα, η Κατερίνα Δαλάκα μοιράστηκε σήμερα νέες εικόνες από το ταξίδι τους, αυτή τη φορά από εμπειρία scuba diving, με εντυπωσιακά πλάνα κάτω από το νερό και στιγμές γεμάτες δράση και αδρεναλίνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Κατερίνα Δαλάκα (@katerina_dalaka)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Κατερίνα Δαλάκα (@katerina_dalaka)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Κατερίνα Δαλάκα (@katerina_dalaka)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Θεμης Αμβροσιαδης (@themis_amvrosiadis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Θεμης Αμβροσιαδης (@themis_amvrosiadis)

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