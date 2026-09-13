Στη Μύκονο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Κατερίνα Δαλάκα και ο Θέμης Αμβροσιάδης, έχοντας αφήσει για λίγο στην άκρη, τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι βρέθηκε σε γνωστή παραλία του νησιού, όπου απόλαυσε το μπάνιο και τις βουτιές του στη θάλασσα. Η παρουσία τους καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV.

Στα πλάνα, οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα διαχυτικοί, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές μέσα στο νερό. Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί, με τη μεταξύ τους τρυφερότητα να είναι εμφανής.

Η σχέση τους έγινε γνωστή το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Κατερίνα Δαλάκα δημοσίευσε στα social media τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους. Από τότε, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις και συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί.

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