Η Κατερίνα Διδασκάλου έκανε την αποκάλυψη ότι της είχε γίνει πρόταση να συμμετέχει στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, «The Riders», πολλές σκηνές της οποίας πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας.

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» κι αποκάλυψε ότι της είχε προταθεί ένας μικρός ρόλος στη νέα ταινία του χολιγουντιανού σταρ, αλλά η ατζέντης της τής είπε ότι δεν ήταν κατάλληλος για εκείνη.

Η Κατερίνα Διδασκάλου δήλωσε: «Φυσικά θα ήθελα να συμμετέχω σε μία τέτοια ταινία. Μου πρότειναν ένα μικρό ρόλο, αλλά η casting agent μου είπε ότι “δεν είναι για σένα”. Ήταν κάτι πολύ μικρό. Δεν σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι. Τον Μπραντ Πιτ τον εκτιμώ πολύ ως ηθοποιό».

Στην ταινία έχει γίνει γνωστό ότι συμμετέχουν ο Κίμων Κουρής και η Μαρία Καλλιμάνη.

Το «The Riders» είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη, αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

