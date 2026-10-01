Για το πέρασμα του χρόνου, αλλά και για την επιλογή της να μην κάνει αισθητικές επεμβάσεις, μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με την εμφάνισή της, εξηγώντας γιατί δεν έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο πρόσωπό της.

Η Κατερίνα Διδασκάλου τόνισε πως για την ίδια οι ρυτίδες αποτελούν μέρος της ζωής ενός ανθρώπου, καθώς αποτυπώνουν τις εμπειρίες, και όλα όσα έχει ζήσει.

«Η ηλικία έτσι και αλλιώς είναι ένα νούμερο, έχω γεννηθεί την ίδια ημέρα με τη Μόνικα Μπελούτσι. Βλέπεις ότι δεν έχω κάνει αισθητικές επεμβάσεις, δεν το κατηγορώ, αλλά απλώς πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει. Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά και εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Άλλωστε οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, οι εμπειρίες μας, αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε», πρόσθεσε η ηθοποιός.

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