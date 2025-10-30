Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno». Η ηθοποιός έκανε, μεταξύ άλλων, το δικό της απολογισμό, ενώ απάντησε και για τα μυστικά της ομορφιάς της.

Αρχικά, η Κατερίνα Διδασκάλου είπε: «Αν έκανα ένα απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου, αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα της showbiz, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, ή περισσότερο καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό ομορφιάς της, η ίδια απάντησε: «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω θετικές σκέψεις».

Δείτε το βίντεο:

