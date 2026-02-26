Η Κατερίνα Διδασκάλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Πέμπτη 25/2 και έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Την ηθοποιό περίμενε, κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, μια απρόσμενη έκπληξη καθώς εμφανίστηκε μέσω live σύνδεσης η κόρη της, Φλώρα Βέη, η οποία μίλησε για τη σχέση με τη μητέρα της.

«Η μαμά μου είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς όχι επειδή είναι μητέρα μου, όσο μπορώ είμαι αντικειμενική. Θαυμάζω πολύ το έργο της κι από εκεί που ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα. Την βλέπω πολύ λίγο στην τηλεόραση γιατί δεν προλαβαίνω επειδή είμαι στο εξωτερικό αλλά την Πόρνη την έχω δει 17 φορές και κάθε φορά συγκινούμαι. Μου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα, σε διαφορετικά μέρη, αναλόγως τι περνάω κι εγώ σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Την έχω δει όταν ξεκίνησε που δεν ήμουν παντρεμένη, είχα μόλις αρραβωνιαστεί, την έχω δει έχοντας χάσει δυο εγκυμοσύνες, την έχω δει με δυο παιδιά, την έχω δει με τρία παιδιά και την έχω δει και τώρα που τα παιδιά μου είναι το ένα στην εφηβεία και τα άλλα δυο είναι 7 και 9 χρονών», ανέφερε η κόρη της ηθοποιού.

«Όταν έφυγα στα 17 μου να σπουδάσω στην Αμερική δεν είχαμε το Whats app, όλα αυτά οπότε τώρα ένα τηλεφώνημα είναι τίποτα, τσακ με ένα κουμπί, μιλάμε κάθε μέρα, το βραδάκι ή όταν γυρνάει από τις πρόβες. Έχουμε πολύ καλή σχέση, εξελίσσεται όσο μεγαλώνω κι εγώ, ωριμάζουμε και οι δυο μέσα μας», πρόσθεσε.

Έπειτα, από την live σύνδεση, η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για τα παιδιά της τονίζοντας: «Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μου και τα τρία. Ευτυχώς δεν θέλησε κανένας να γίνει ηθοποιός γιατί τα μονοπάτια είναι πολύ σκοτεινά, Γιώργο».

