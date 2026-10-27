Η Κατερίνα Διδασκάλου και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Βέης, βρέθηκαν μαζί στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της κόρης τους, Φλώρας Βέη.

Η Κατερίνα Διδασκάλου έζησε μια ξεχωριστή, οικογενειακή στιγμή, αφού βρέθηκε στο πλευρό της κόρης της, Φλώρας Βέη, με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου της βιβλίου.

Η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Βέη, ποιητή, συγγραφέα και πρέσβη επί τιμή, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο κόρες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στον Πολυχώρο Άγκυρα, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Μαμά, εσύ πάντα ήξερες;», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Άγκυρα από τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι δύο γονείς ανέλαβαν να παρουσιάσουν το συγγραφικό ντεμπούτο της κόρης τους, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου.

Στη συνέχεια, η Φλώρα Βέη πήρε τον λόγο και μίλησε για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο της, αλλά και για τα συναισθήματα που τη συνόδευσαν κατά τη δημιουργία του.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω και προσεγγίζει το ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από μια ιστορία που ενθαρρύνει τους μικρούς αναγνώστες να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Στην εκδήλωση βρέθηκε και η αδελφή της συγγραφέως, Μαρκέλλα Βέη.

govastiletto.gr – Κατερίνα Διδασκάλου: Η πρώτη κοινή συνέντευξη με την κούκλα κόρη της, Φλώρα Βέη στο «Πρωινό»