Η Κατερίνα Διδασκάλου ήταν καλεσμένη σήμερα, Δευτέρα 12/10, στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μαζί με την κόρη της, Φλώρα Βέη, με την ηθοποιό να μιλά με τρυφερά λόγια για εκείνη.

Όπως αποκάλυψε, αποτελεί το πρώτο της παιδί, αφού η καλλιτέχνιδα έχει αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά, τη Μαρκέλλα και τον Διόνυσο. Η Φλώρα, η οποία ζει στο Άμστερνταμ, έχει σπουδάσει ξανά στο πανεπιστήμιο κάνοντας στροφή καριέρας ως life coach και είναι μητέρα τριών παιδιών.

Αρχικά, η Κατερίνα Διδασκάλου είπε στην εκπομπή: «Είναι το πρώτο μου θαύμα, είναι το παιδί που με έκανε όμορφη. Σε αυτήν το οφείλω. Ήμουν πολύ όταν την έκανα. Ένιωσα ότι πήγα από την εφηβεία στην ωριμότητα πολύ όμορφα, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι χάλασε το σώμα μου. Οι αριθμοί είναι ένα θέμα, η ψυχή και το πώς κινείσαι στον χώρο, στο περιβάλλον είναι ένα άλλο επίσης. Φυσικά περνά ο χρόνος και είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνουμε με αξιοπρέπεια, να τον αντέχουμε, να τον θεωρούμε σύμμαχό μας τον χρόνο γιατί εγώ τον θεωρώ πραγματικά σύμμαχό μου τον χρόνο. Έχω μάθει πράγματα, τα παιδιά μου με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, καλύτερη ηθοποιό, τα εγγόνια μου επίσης. Βλέπεις καινούργιους ψυχισμούς. Το να μεγαλώνεις μαζί με τόσο φρέσκιες ψυχές και να τις ακούς, να τις αφουγκράζεσαι είναι μεγάλος πλούτος. Εγώ το λέω, άλλωστε τα παιδιά για εμάς τα κάνουμε, για δική μας επιβεβαίωση, και εγώ το έχω εκμεταλλευτεί στο έπακρον».

Από τη μεριά της, η Φλώρα μίλησε για τη μητέρα της και για τα παιδικά της χρόνια, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Είναι μία μαμά που είχε πολύ ζήλο γι’ αυτό που έκανε, και με τη μητρότητα. Θα μας σήκωνε το πρωί, θα μας έντυνε, θυμάμαι τον χειμώνα μας είχε ζεσταμένα τα καλσόν στο καλοριφέρ για να μη κρυώσουμε. Με χυμό πορτοκάλι στημένο εκείνη την ώρα. Ήταν μία μαμά πολύ ενεργή, δεν θυμάμαι να έχω κάποια παράσταση χορού, ή κάποια συνάντηση με δασκάλα που να μην έχει έρθει και δούλευε 24 ώρες το 24ωρο».

govastiletto.gr – Κατερίνα Διδασκάλου: Γιατί δεν κάνει αισθητικές επεμβάσεις