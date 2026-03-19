Η επίσημη πρεμιέρα του «Γλάρου» στο Θέατρο ΦΙΑΤ το απόγευμα της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026, με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Διδασκάλου, σημαδεύτηκε από μια αμήχανη στιγμή.

Παρά την καλλιτεχνική επιτυχία της βραδιάς, η παρουσία του πρώην σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου ανάμεσα στους θεατές προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην ηθοποιό. Η εμφάνισή του στο κοινό θεωρήθηκε μια «ανεπιθύμητη έκπληξη», δεδομένου του παρελθόντος και των δικαστικών εμπλοκών που έχουν απασχολήσει τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Κώστας Κωστόπουλος παρέμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο θέατρο, συνομίλησε με άλλους ηθοποιούς και έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Η Κατερίνα Διδασκάλου δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ανέβει στη σκηνή και ενσαρκώσει τον ρόλο της, ενώ στον χώρο υπήρχαν φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία.

Τι είχε συμβεί ανάμεσα σε Διδασκάλου και Κωστόπουλο

Η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Κώστας Κωστόπουλος είχαν βρεθεί αντιμέτωποι και στις δικαστικές αίθουσες το 2024, όταν η ηθοποιός είχε καταθέσει σε βάρος του, στο πλαίσιο της υπόθεσης που είχε ανοίξει μετά τη μήνυση για βιασμό που είχε καταθέσει η Έλενα Αθανασοπούλου. Παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον σκηνοθέτη.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν κι αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής, που γνώριζαν την υπόθεση, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ζέτα Δούκα, η Ναταλία Δραγούμη, η Ευαγγελία Μουμούρη, η Σοφία Παυλίδου και η Δανάη Λουκάκη.

Τι είχε καταθέσει η Κατερίνα Διδασκάλου

Στην κατάθεσή της, η ίδια είχε αναφέρει για τον Κώστα Κωστόπουλο: «Ήμουν στο καμαρίνι μου και μπήκε μέσα. Μου είπε “με καυ%*£!”ς” και αυνανιζόταν μπροστά μου. Ήρθε πάνω μου… εγώ ήμουν με το σουτιέν -στα γυρίσματα τρέχεις να αλλάξεις (σ.σ στα παρασκήνια της σειράς Έρωτας). Ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενα να μπει στο καμαρίνι ήταν ο σκηνοθέτης.

Η θέση του ήταν στο κοντρόλ. Τον απώθησα, προσπάθησε να διεισδύσει. Εκείνη τη στιγμή παραλύεις, δεν το πιστεύεις ότι το ζεις. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι’ αυτό, αισθάνεσαι ντροπή, αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως εσύ φταις σε κάτι. Φώναζα, του έλεγα είναι απ’ έξω κόσμος και μου έλεγε “σσσσς…”. Τέλος πάντων, μετά έφυγε, γι’ αυτό πιστεύω αυτό που είπε η κοπέλα (σ.σ η καταγγέλουσα)».

«Αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας και ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να εκλείψουν από το χώρο. Είναι ντροπή για τα νέα παιδιά που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους τραβάνε αυτά που τραβάνε», είχε πει επίσης.

Όταν η Έδρα την είχε ρωτήσει γιατί δεν τον είχε καταγγείλει στην Αστυνομία , η ίδια είχε απαντήσει πως τότε τα τρία της παιδιά ήταν πολύ μικρά: «Ήμουν με τον σύντροφό μου, καμιά φορά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο νιώθεις για λάθους λόγους ένοχος ο ίδιος. Ναι τότε δεν το είπα. Το ανέφερε αργότερα στο ΣΕΗ και η κυρία Αθανασοπούλου βρήκε την καταγγελία μου στο ΣΕΗ».

govastiletto.gr -Κατερίνα Διδασκάλου: Η απρόσμενη έκπληξη της κόρης της και η σοκαριστική αποκάλυψη – «Έχω χάσει δύο εγκυμοσύνες»