Για τη σχέση που έχει αναπτύξει με την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού, αποκαλύπτοντας πως στα χρόνια που είναι μαζί, έχουν ουσιαστικά μεγαλώσει όλοι ως οικογένεια.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη, τον σύντροφό της και το παιδί του.

Όπως εξήγησε, η σχέση αυτή δεν προέκυψε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χτίστηκε σταδιακά μέσα στον χρόνο.

Η Κατερίνα Γερονικολού τόνισε ότι η διάρκεια μιας σχέσης παίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ σημείωσε πως στη δική της περίπτωση η οκταετής κοινή πορεία δημιούργησε φυσικά συνθήκες οικειότητας και ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, όταν μια σχέση είναι σταθερή και μακροχρόνια, όλα γίνονται πιο απλά και λιγότερο αγχωτικά, ειδικά όταν υπάρχει αγάπη και κατανόηση.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι κάθε άνθρωπος κουβαλά μαζί του ολόκληρη τη ζωή του: την οικογένεια, τους φίλους, το παρελθόν και τις ευθύνες του. Η αποδοχή αυτών των στοιχείων, όπως είπε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας υγιούς σχέσης. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον επιλεκτικά, κρατώντας μόνο ό,τι σε βολεύει.

Κλείνοντας, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι σπάνια αλλάζουν σε βάθος, παρά μόνο σε επιμέρους συμπεριφορές.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με την ίδια, η ουσιαστική αποδοχή του άλλου –μαζί με όλα όσα τον συνθέτουν– είναι βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια σχέση στον χρόνο.

