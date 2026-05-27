Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε ανοιχτά για τον θεσμό του γάμου και τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η ηθοποιός εξήγησε πως ο γάμος δεν αποτέλεσε ποτέ προσωπική της ανάγκη, καθώς αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνη είναι να αισθάνεται ευτυχισμένη και συνειδητά παρούσα στη ζωή που επιλέγει καθημερινά.

«Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Με απασχολεί πραγματικά το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία, στην αγνή μορφή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Γερονικολού παραδέχτηκε πως, παρότι η καθημερινότητά της θα μπορούσε να θυμίζει εκείνη ενός παντρεμένου ζευγαριού, η ίδια δεν αισθάνεται την ανάγκη να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

«Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου. Του ανθρώπου που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται και τελικά βρίσκεται εκεί», είπε.

Παράλληλα, τόνισε πως βασικό στοιχείο σε μια σχέση είναι η κοινή πορεία και η εμπιστοσύνη, εξηγώντας ότι αυτό που θα μπορούσε να την απομακρύνει είναι το να αισθανθεί πως οι δύο άνθρωποι δεν κοιτούν πλέον τη ζωή από την ίδια πλευρά ή δεν επιθυμούν τα ίδια πράγματα.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Γερονικολού: Η χιουμοριστική ατάκα για τον Τσιμιτσέλη στο Club 1%