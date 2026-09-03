Τα 41 της χρόνια συμπλήρωσε την 1η Σεπτεμβρίου η Κατερίνα Γερονικολού και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το καλοκαίρι που πέρασε.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, στις οποίες αποτυπώνονται στιγμές χαλάρωσης, ανεμελιάς και όμορφες στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν και εκείνα στα οποία ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, με το ζευγάρι να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μαζί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξε να υποδεχτεί τα 41 της με χιούμορ και αισιοδοξία.

«Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε αποτυπώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο το καλοκαίρι της, αλλά και την ανάγκη να κρατάμε χώρο για παιχνίδι, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, ανεξάρτητα από την ηλικία.

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