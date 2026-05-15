Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Club 1%», σε ένα επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και μέσα από ένα αποκλειστικό απόσπασμα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, είδαμε στιγμές από το κουίζ γνώσεων, όπου η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τα ψάρια, την οποία τελικά χειρίστηκε με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ίδια δεν έκρυψε τη χιουμοριστική της διάθεση, συνδέοντας τη δοκιμασία με την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι, αν έκανα λάθος στην ερώτηση», προκαλώντας γέλια στο πλατό και μια πιο ανάλαφρη στιγμή στην εκπομπή.

Η γνωστή ηθοποιός, που διατηρεί σχέση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη εδώ και αρκετά χρόνια, έδωσε έτσι μια πιο προσωπική και παιχνιδιάρικη πλευρά της μέσα από τη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι, δείχνοντας τον αυθορμητισμό και το χιούμορ που τη χαρακτηρίζουν στις δημόσιες εμφανίσεις της.

