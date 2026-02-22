Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ένα ζευγάρι που έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να την προστατεύσει από τα media. Άλλωστε, είναι δυο άνθρωποι που δεν θέλουν να απασχολούν με αυτή.

Μετρούν πολλά χρόνια σχέσης και ο ένας μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον άλλον, τόσο σε συνεντεύξεις τους όσο και σε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Πολλές είναι και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά του.

Η Κατερίνα Γερονικολού ανέβασε, πριν από μερικές ώρες, στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες από το κρεβάτι της να κρατάει ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς, που της έδωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Μάλιστα, σε μια φωτογραφία φαίνονται να κρατούν μαζί το μπαλόνι τρυφερά.

