Η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε δημόσια στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του γιορτή, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ηθοποιός ανάρτησε στιγμιότυπα από καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές τους, από εξορμήσεις σε βουνά και στη θάλασσα, συνοδεύοντας τις εικόνες με τρυφερή λεζάντα:
«Σε θάλασσες και σε βουνά, χειμώνες και καλοκαίρια… Ξεκούραστοι και πιεσμένοι. Σε όλα αυτά Χρόνια πολλά», έγραψε στην ανάρτησή της.
Με την ανάρτησή της, η Γερονικολού έδειξε πόσο σημαντική είναι η κοινή τους ζωή και οι μικρές καθημερινές στιγμές, στέλνοντας παράλληλα τις θερμές της ευχές στον σύντροφό της.
View this post on Instagram
Govastiletto.gr – «Βγήκε από το νοσοκομείο υπογράφοντας με δική του ευθύνη»: Η Κατερίνα Γερονικολού μιλά για την περιπέτεια του Τσιμιτσέλη