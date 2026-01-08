Η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε δημόσια στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του γιορτή, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός ανάρτησε στιγμιότυπα από καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές τους, από εξορμήσεις σε βουνά και στη θάλασσα, συνοδεύοντας τις εικόνες με τρυφερή λεζάντα:

«Σε θάλασσες και σε βουνά, χειμώνες και καλοκαίρια… Ξεκούραστοι και πιεσμένοι. Σε όλα αυτά Χρόνια πολλά», έγραψε στην ανάρτησή της.

Με την ανάρτησή της, η Γερονικολού έδειξε πόσο σημαντική είναι η κοινή τους ζωή και οι μικρές καθημερινές στιγμές, στέλνοντας παράλληλα τις θερμές της ευχές στον σύντροφό της.

