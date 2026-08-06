Η Κατερίνα Γερονικολού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της, γεμάτη χαρά και ξεγνοιασιά, ποζάροντας σε μια πισίνα με ένα λευκό κύκνο και φόντο τη θάλασσα. Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και λευκά γυαλιά, δείχνει απόλυτα ευτυχισμένη και χαλαρή, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης.

Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της το τραγούδι που ακούει εκείνη τη στιγμή και να τους στείλει τη δική της καλημέρα μέσα από τις διακοπές της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Και τότε θα έλεγε

Είναι εντάξει

Είναι καλά

Και οι σούπερ γυναίκες απλώς πετούν… Αυτό ακούω τώρα και σας λέω καλημέρα».

Με καλοκαιρινή διάθεση και χαμόγελο, η Κατερίνα Γερονικολού μοιράστηκε την όμορφη στιγμή της από τη Λευκάδα, στέλνοντας τη δική της καλημέρα και θετική ενέργεια στους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Geronikolou (@katerina_geronikolou)

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