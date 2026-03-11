Η Κατερίνα Γερονικολού βρίσκεται στο πλευρό του αγαπημένου της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, καθώς ο ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση του νέου τηλεπαιχνιδιού «Quiz with the Balls».

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει σε ένα φαντασμαγορικό στούντιο στο Βέλγιο, ενώ η Γερονικολού μοιράστηκε στιγμιότυπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Το νέο αγαπημένο μου παιχνίδι».

Το «Quiz with the Balls» είναι ένα φρέσκο, απρόβλεπτο και διασκεδαστικό game show που φέρνει στον ΣΚΑΪ τη διεθνή επιτυχία των Talpa Studios στην ελληνική τηλεόραση.

Με το επικοινωνιακό χάρισμα, τo χιούμορ και την άνεση που τον χαρακτηρίζουν, ο Τσιμιτσέλης θα συνδυάσει σοβαρότητα στις ερωτήσεις με παιχνίδι και αγωνία, ενώ οι έξι μεγαλύτερες και fun μπάλες της ελληνικής τηλεόρασης θα δημιουργήσουν μοναδικά «splash moments» που θα γράψουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία.

Η παρουσία της Κατερίνας Γερονικολού δίπλα του προσθέτει μια τρυφερή και ενθουσιώδη νότα στο νέο αυτό project, δείχνοντας ότι η στήριξη και η χημεία τους εκτός οθόνης μεταφέρονται και στην τηλεοπτική σκηνή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Geronikolou (@katerina_geronikolou)

Govastiletto.gr – «Βγήκε από το νοσοκομείο υπογράφοντας με δική του ευθύνη»: Η Κατερίνα Γερονικολού μιλά για την περιπέτεια του Τσιμιτσέλη