Για μια βαθιά προσωπική επιλογή που τελικά βελτίωσε την καθημερινότητά της μίλησε η Κατερίνα Γιατζόγλου, αποκαλύπτοντας πως το διαζύγιο υπήρξε καθοριστικό βήμα για να ζει σήμερα καλύτερα.

Όπως εξομολογήθηκε, παρότι η απόφαση αυτή της έκανε καλό, χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες μέχρι να βρει τη δύναμη να προχωρήσει.

Η συγγραφέας, καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, εξήγησε ότι ο χωρισμός λειτούργησε σαν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απελευθέρωση.

Χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική παρομοίωση, περιέγραψε την κατάσταση σαν ένα βάρος που σε τραβάει σε μεγάλα βάθη, τονίζοντας πως μόνο όταν το αφήνεις μπορείς σταδιακά να επιστρέψεις στην επιφάνεια — διαδικασία που απαιτεί χρόνο και αντοχές.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που είχε στη ζωή της, η ίδια παραδέχτηκε ότι η απόφαση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Όπως ανέφερε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και παίζει καθοριστικό ρόλο το πρόσωπο που καλείσαι να απομακρύνεις από τη ζωή σου.

Στη δική της διαδρομή, το να βρει το ψυχικό σθένος να κλείσει αυτόν τον κύκλο αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητικό.

Η Κατερίνα Γιατζόγλου τόνισε πως το διαζύγιο μπορεί να γίνει αφετηρία για μια καλύτερη ζωή, ωστόσο δεν παύει να είναι μια σύνθετη και επίπονη διαδικασία, που ο καθένας βιώνει με τον δικό του ρυθμό και τις δικές του αντοχές.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Γιατζόγλου: «Έχω δεχτεί ψυχολογική βία, ήταν πολύ δύσκολο και αφήνει σημάδια σε όλους»