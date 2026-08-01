Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης ζει η Κατερίνα Γιατζόγλου, βάζοντας για λίγο σε δεύτερη μοίρα τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Η συγγραφέας και δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα αυθόρμητο βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές, κάνοντας σαφές πως αυτή την περίοδο η μόνη της προτεραιότητα είναι η ξεκούραση.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 65χρονη Κατερίνα εμφανίζεται να περπατάει δίπλα στη θάλασσα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της και απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη δροσιά της παραλίας.

Στη συνέχεια, το σκηνικό αλλάζει, με την ίδια να χαλαρώνει στον καναπέ έχοντας στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της σκύλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατερίνα Γιατζόγλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Mood απόλυτης τεμπελιάς… 🏖️ Ό,τι δεν ξέρεις καλοκαιριάτικα… είναι κέρδος…».

Ενώ ολοκλήρωσε το μήνυμά της με τη φράση: «🏖️ Recharge… Coming soon…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Yatzoglou Official (@katerinayiatzoglou)

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και likes, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της να σχολιάζουν τη χαλαρή διάθεση που εκπέμπει αλλά και την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Στα 65 της χρόνια, η Κατερίνα Γιατζόγλου φροντίζει τον εαυτό της, ακολουθώντας έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή και τη φυσική της κατάσταση.

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