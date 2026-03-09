Η Κατερίνα Γιατζόγλου μοιράστηκε μια συγκινητική ιστορία για τη σχέση της με τη σπουδαία τραγουδίστρια Τζένη Βάνου, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η ερμηνεύτρια είχε τηλεφωνήσει μόλις τρεις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, σε μια συζήτηση που έμελλε να της μείνει αξέχαστη.

Όπως εξήγησε, η οικογένειά της είχε στενή σχέση με τη Βάνου από παλιά, καθώς η μητέρα της ήταν καλή της φίλη.

Η Κατερίνα Γιατζόγλου θυμήθηκε στιγμές από τα παιδικά της χρόνια, όταν η τραγουδίστρια επισκεπτόταν το σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμφανίσεις της. «Ξυπνούσα το πρωί και την άκουγα να τραγουδά από το σαλόνι», είπε, περιγράφοντας πόσο έντονη παρουσία είχε στη ζωή της τότε.

Χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Μακιαβέλλι», δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα.

Μια βραχνή φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής, της είπε ότι διάβασε το βιβλίο, και ένιωσε πως μιλούσε για τη δική της ζωή. «Δεν έχω κοιμηθεί… είναι σαν να το έγραψες για μένα», της είπε συγκινημένη.

Όταν η δημοσιογράφος ρώτησε ποιος είναι στο τηλέφωνο, η απάντηση την άφησε άφωνη: «Έλα, ρε Κατερίνα… η Τζένη Βάνου είμαι». Η συζήτηση κράτησε σχεδόν δύο ώρες, με τις δύο γυναίκες να συγκινούνται και να μοιράζονται σκέψεις και αναμνήσεις.

Η τραγουδίστρια της ζήτησε τότε να της υπογράψει το βιβλίο και κανόνισαν να συναντηθούν από κοντά. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς τρεις ημέρες αργότερα η Τζένη Βάνου έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω μια βαθιά συγκινητική ανάμνηση.

