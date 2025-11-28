Η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε στο podcast Restart με τη Λιλή Πυράκη, αποκαλύπτοντας προσωπικές στιγμές της ζωής της, τις δυσκολίες που πέρασε με την απώλεια των γονιών της και τις μάχες της με διατροφικές διαταραχές.

Η ίδια περιέγραψε την περίοδο που έχασε τη μητέρα της ως μια εξαιρετικά ενεργή και κοινωνική φάση της ζωής της, ενώ η απώλεια του πατέρα της ήρθε σε μια ακόμη πιο δύσκολη στιγμή, σε συνδυασμό με τις πρώτες καραντίνες λόγω κορονοϊού και επαγγελματικές προκλήσεις.

«Φαινομενικά φαινόμουν δυνατή και συνεχίζα, αλλά όλα τα γεγονότα με επηρέασαν βαθιά», ανέφερε.

Σχετικά με τις κρίσεις βουλιμίας, εξήγησε ότι δεν θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρόβλημα εξαφανίζεται ποτέ πλήρως. Ωστόσο, σημείωσε ότι εδώ και σχεδόν 690 μέρες δεν έχει βιώσει κάποιο σοβαρό επεισόδιο, αριθμός που παρακολουθεί καταγράφοντας τις μέρες σε προσωπικό της τετράδιο.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά το γεγονός ότι παραμένω σταθερή σε αυτή την περίοδο με γεμίζει δύναμη», πρόσθεσε.

