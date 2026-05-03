Η Κατερίνα Γκαγκάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και σχολίασε τόσο τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, όσο και τα σενάρια γύρω από την Ελένη Τσολάκη.

Σε πιο γενικό επίπεδο, ανέφερε ότι η χρονιά είχε «απ’ όλα» – επιτυχίες, shows, ενημέρωση – αλλά στάθηκε και στη συμπεριφορά του κοινού, λέγοντας πως υπάρχει μια τάση υπερκατανάλωσης και γρήγορης βαρεμάρας.

Ωστόσο, το πιο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε αφορούσε το OPEN και τα δημοσιεύματα για πρωινή εκπομπή με την Ελένη Τσολάκη.

Όπως τόνισε, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος σχεδιασμός από το κανάλι, παρά το γεγονός ότι πολλοί το θεωρούσαν δεδομένο μετά την αποχώρησή της από τον ANT1.

Παράλληλα, εξέφρασε και μια έντονη διαφωνία για ένα φαινόμενο που –όπως είπε– την προβληματίζει: να συνεχίζεται μια εκπομπή χωρίς την παρουσιάστρια που τη «σφράγισε». Το χαρακτήρισε κάτι πρωτόγνωρο για την ίδια και σημείωσε ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε ένα «σαρωτικό και κακοποιητικό κύμα» απέναντι στους παρουσιαστές.

Με λίγα λόγια, η τοποθέτησή της δεν ήταν μόνο αποκαλυπτική, αλλά και μια γενικότερη κριτική για το πώς αντιμετωπίζονται πλέον τα τηλεοπτικά πρόσωπα.

