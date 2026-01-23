Η Κατερίνα Γκαγκάκη βρέθηκε στο πλατό του «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου και μίλησε για την απόφασή της να μην δημιουργήσει οικογένεια.

Η γνωστή επικοινωνιολόγος, με μεγάλη πορεία στα media, αναφέρθηκε ανοιχτά στην επιλογή της και παραδέχτηκε ότι οι αποφάσεις της στο παρελθόν δεν ήταν οι πιο κατάλληλες για να αποκτήσει παιδί.

Στη συζήτηση, τόνισε ότι η απόκτηση ενός παιδιού αλλάζει εντελώς τη ζωή και το κέντρο βάρους ενός ανθρώπου, επηρεάζοντας τόσο τις επιλογές όσο και την καθημερινότητα.

Εξήγησε ότι, αν και σε κάποια σημεία μετανιώνει, της αρέσει να πιστεύει πως τα πράγματα ήρθαν όπως ήρθαν και δεν ήταν αποκλειστικά δική της επιλογή, καθώς οι αποφάσεις της δεν ευνοούσαν μια τέτοια πορεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι άνθρωπος που εκτιμά την αυτονομία και την ανεξαρτησία, κάτι που δεν πρόκειται να κρύψει ή να παραβλέψει, καθώς δεν θεωρεί ότι το «κανονικό» είναι κάτι συγκεκριμένο ή επιβεβλημένο.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Γκαγκάκη: «Δεν έχω βιώσει σοβαρό βουλιμικό επεισόδιο εδώ και σχεδόν 690 μέρες»